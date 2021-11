NAZIONE, Viola a tutta su Ikoné. Due cessioni

La Nazione dedica quest'oggi un approfondimento sul mercato della Fiorentina. I viola hanno tentato di riprendere i contatti con il Sassuolo per Domenico Berardi e, nelle ultime ore, con la Roma per Borja Mayoral per mettere a disposizione di Italiano un attaccante e un esterno offensivo a gennaio. I neroverdi hanno però risposto con un no secco e la Fiorentina ha deciso di puntare su Jonathan Ikoné: trattativa facile per il classe '98 con il prezzo che si aggira sui 18 milioni di euro ed un contratto in scadenza nel 2023. L'altra ipotesi è invece Luiz Henrique del Fluminense.

Capitolo attacco: per Borja Mayoral la situazione è molto ben avanzata, ma è legata a doppio filo al futuro di Vlahovic. Commisso sta per tornare in Italia e potrebbe portare delle novità, mentre restano da monitorare le piste Scamacca o, per giugno a zero, Belotti. Possibile risoluzione dei contratti invece per Kokorin e Callejon.