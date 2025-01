NAZIONE, Stallo per Luiz Henrique. La dirigenza...

© foto di pietro.lazzerini

Una giornata di riflessione, o meglio di stallo, è stata quella di ieri per la dirigenza viola riguardo a Luiz Henrique. Come riporta La Nazione, dopo l'accelerazione dei primi giorni della settimana, la pista che porterebbe al brasiliano si è raffreddata. Ciò non significa però, come sottolinea il quotidiano, che sia tramontata. Infatti, la squadra gigliata ha presentato la sua proposta di 20 milioni più bonus, anche se le richieste del Botafogo restano elevate, con una richiesta di 30 milioni. Ci vorrà dunque tempo, al di là delle offerte provenienti da altri club inglesi, per concretizzare una trattativa non banale.