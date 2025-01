NAZIONE, Folorunsho lunedì a Firenze. Ecco la formula

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il doppio binario che la squadra allenata da Palladino si trova a percorrere in questi primi giorni del nuovo anno riguarda senza dubbio sia il campionato sia il calciomercato. Una sfida in particolare, quella contro il Napoli, rappresenta l’emblema di questo doppio filone. Infatti, Michael Folorunsho è pronto ad abbracciare la causa viola: secondo quanto scrive La Nazione, per lui è previsto un prestito con diritto di riscatto fissato a 8-9 milioni di euro.

Tuttavia, prima ci sarà la partita di campionato. Conte è stato chiaro: non vuole trovarsi di fronte Folorunsho al Franchi nella sfida di domani. Nonostante questo, l’affare non è a rischio, e il giocatore varcherà i cancelli del Viola Park già lunedì.