NAZIONE, Folorunsho a un passo. In campo già col Monza?

Michael Folorunsho sarà viola. E a disposizione già per la partita di lunedì prossimo contro il Monza. Lo riporta la Nazione nella sua edizione odierna: risolti gli ultimi dettagli per il trasferimento del centrocampista ormai ex Napoli, che passerà alla Fiorentina in prestito fino a giugno, con un diritto di riscatto di circa 9 milioni di euro. In caso poi di riscatto, Folorunsho firmerebbe con la Fiorentina un contratto quadriennale. Palladino avrà quindi a disposizione già nei prossimi giorni il centrocampista di cui tanto aveva bisogno, e vedremo se il tecnico viola deciderà di lanciarlo nella mischia già nel monday-night in Brianza.