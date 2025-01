NAZIONE, Fiorentina: è il momento di ripartire

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024

Tre sconfitte, contro Bologna, Udinese e Napoli, e un pareggio, raggiunto in extremis contro la Juventus, nelle ultime quattro sono un bottino troppo magro per i viola che oggi all'U-Power Stadium di Monza dovranno cercare di riprendere al meglio la loro corsa in campionato verso la zona Champions League. Come sottolineato da La Nazione oggi in edicola, quella di stasera sarà una sfida particolare soprattutto per il tecnico dei gigliati Raffaele Palladino. L'allenatore campano sarà, insieme a Colpani, il grande ex dell'incontro avendo allenato fino alla scorsa stagione il club brianzolo. Per provare a ripartire, affossando ancora di più i biancorossi in fondo alla classifica, i gigliati si affideranno alla potenza di Kean, alla voglia di rivalsa di Gud, alle geometrie di Adli e chissà magari anche alle incursioni del nuovo arrivato Folorunsho.

Questa sfida per i viola, visto il momento negativo in termini sia di prestazioni che di risultati, sarà come un bivio. Un bivio a cui Kean e compagni dovranno per forza prendere la strada della vittoria. Con tre punti il quarto posto, al momento occupato dalla Lazio, sarebbe distante solo una lunghezza. Oltretutto vincendo la Fiorentina ricaccerebbe ancora una volta dietro la rivale storica Juventus.