MEDIASET, Gattuso verso Firenze: scavalca Sarri

Che Gattuso sia destinato a lasciare la panchina del Napoli alla fine della stagione è ormai un fatto assodato. Che Aurelio De Laurentiis abbia in mente di sostituirlo con un allenatore emergente è altrettanto acclarato. Come riporta Sport Mediaset, adesso c'è un nome che sta superando gli altri candidati in questo vero e proprio casting organizzato dal presidente azzurro: Alessio Dionisi, 41 anni, attualmente alla guida dell'Empoli in serie B. Resta da capire dove andrà Gattuso, che da tempo riceve messaggi più o meno diretti dal Torino e dalla Lazio. Ma c'è un club che li sta scavalcando tutti nella corsa a Ringhio ed è la Fiorentina. Gattuso per la panchina viola è in corsa proprio con Sarri, ma in questi ultimi giorni lo sta sopravanzando in maniera decisa, riferisce sempre Sport Mediaset. Gattuso ha un ingaggio più abbordabile rispetto a quello di Sarri, ha princìpi di gioco che sembrano facilmente assimilabili e poi è calabrese, viene della stessa terra che ha dato le origini al presidente Rocco Commisso. Sembra un dettaglio ma forse è qualcosa di più.