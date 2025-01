GAZZETTA, Arriva Marì. Occhi su un altro fedelissimo di Palladino

FirenzeViola.it

Pablo Marì, l'uomo di fiducia di Palladino, è atteso nelle prossime ore a Firenze. Lo scrive la Gazzetta dello Sport, che poi specifica: la Fiorentina non si ferma qui. Oggi è in arrivo lo spagnolo, l'accordo raggiunto attorno ai 2 milioni di euro per il calciatore in scadenza a giugno prossimo, una sorta di conguaglio che accontenta il Monza, con i brianzoli che evitano di perderlo a zero. Marì firma un contratto fino al 2026 con opzione per un anno in successivo. Ma non è finita qui: la dirigenza sta operando per dare più opzioni a un tecnico che ha necessità di cambiare più moduli e sistemi. L'arrivo di un nuovo difensore servirà per dare più margine di manovra a Palladino anche per la difesa a tre, un'opzione mai abbandonata dal tecnico Napoli. Per rinforzare il centrocampo poi si parla anche di Warren Bondo, anche se il Monza per adesso tiene l'asticella delle richieste alta - 20 milioni - una cifra irraggiungibile per adesso dai viola, che sarebbe disposta ad arrivare a 10 milioni.

La Fiorentina sta cercando anche un esterno offensivo: per Dennis Man, che ha aperto alla cessione a Firenze, le parti sono sulle stesse posizioni dei giorni scorsi, Pradè vuol spendere 10 milioni, il Parma ne chiede 15 milioni. Per alzare il tiro serviranno delle cessioni: su tutte Jonathan Ikoné, conteso tra Nantes e Como, e Christian Kouamé vicino all'Empoli.