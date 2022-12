CORR. FIO., Quattro giocatori in cerca d’autore

L'edizione odierna del Corriere Fiorentino fa un focus su quattro giocatori viola che sono alla ricerca della conferma definitiva. Si parte dalla difesa e da Dodò. Acquistato per 14 milioni più bonus, non ha ancora ripetuto le prestazioni che avevano spinto il Bayern Monaco e il Barcellona a farci più di un pensierino. Dall'inizio della sua avventura a Firenze gli infortuni sono stati molteplici, visto che per via della guerra in Ucraina le partite giocate erano state veramente pochissime. Dalla ripresa del campionato l'obiettivo sarà quello di sfruttarlo al meglio in fase offensiva. Altro giocatore pagato molti soldi (8,2 milioni di euro), è Mandragora. Causa anche l'esplosione di Amrabat è dovuto uscire dal suo ruolo naturale (il regista), ma a prescindere da tutte le situazioni tattiche, la Fiorentina e mister Italiano si aspettano molto di più. La differenza maggiore, com'è lecito che sia, la dovranno fare Nico Gonzalez e Jovic, sulla carta i due giocatori più forti in rosa. L'argentino dovrà smaltire in modo definitivo l'ennesimo infortunio rimediato questa stagione, l'attaccante serbo dovrà sicuramente migliorare i numeri ottenuti fin qui, visto che la media gol in Serie A dell'ex Real Madrid è di uno ogni 249,3 minuti.