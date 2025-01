CORR. FIO., Matic, Lovric e Bondo per la mediana

FirenzeViola.it

Oggi è il giorno di Monza-Fiorentina, monday night della 20° giornata di campionato, ma non solo. Oggi è anche giorno di calciomercato e allora Il Corriere Fiorentino oggi in edicola ha provato a fare il punto della situazione sugli obiettivi della formazione gigliata. Dopo aver accolto Valentini e Folorunsho Pradè e Goretti sembrano avere intenzione di dare l'assalto, oltre che ad un esterno offensivo, ad un altro centrocampista. La ricerca del nome giusto però è soltanto all'inizio e le valutazioni alte dei vari club di appartenenza rendono il tutto più complicato. Un esempio di ciò è la richiesta di 30 milioni da parte del Genoa per Frendrup. La Fiorentina non è disposta a spendere quella cifra per il danese e i sondaggi così si sono fermati. Discorso simile per Matic per il quale i viola dovrebbero affrontare, oltre che varie concorrenti in giro per l'Europa, costi elevati soprattutto per accontentare gli agenti.

Per questo motivo, al di là della trattativa per Pablo Marì, la Fiorentina potrebbe tornare a bussare alla porta del Monza per Warren Bondo. Il calciatore piace a Palladino ma non sarà facile strappare ai brianzoli, in una complicatissima situazione di classifica, sia il difensore spagnolo che il mediano classe 2003. Altre piste portano a Lovric, per il quale l'Udinese chiede 15 milioni, oppure a Fagioli. Dopo le ultime polemiche per il rifiuto di prendere parte all'allenamento di scarico post Derby della Mole il centrocampista azzurro è sempre più ai margini del progetto Thiago Motta. Fagioli è in cerca di riscatto e la Fiorentina potrebbe essere una soluzione. In entrata rimane sullo sfondo la trattativa per Luiz Henrique con il Botafogo che non vuole scendere dalla richiesta di 30 milioni.

In uscita restano Kayode, per lui potrebbe aprirsi un discorso con la Roma, e Biraghi. Quest'ultimo dato partente da tempo verso Napoli si dovrà attendere che i campani risolvano il caso Kvaratskhelia. Per quanto riguarda Ikonè e Kouame infine permangono gli interessi per l'ivoriano di Torino e Bologna. In rossoblu Italiano porterebbe volentieri anche l'esterno francese.