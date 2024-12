COR.SPORT, Viola non regge 4 attaccanti: due i problemi

FirenzeViola.it

"Questa Viola non regge quattro attaccanti". È il titolo dell'editoriale che si trova oggi sul Corriere dello Sport-Stadio, firmato Alberto Polverosi, a proposito della sconfitta interna della Fiorentina per mano dell'Udinese. Questo uno spezzone: "I problemi della Fiorentina sono due, la condizione e l’equilibrio. E’ per queste due ragioni che ha perso ieri sera contro l’Udinese e che sta stentando da una ventina di giorni a questa parte. [...] Bene per il primo quarto d’ora con il rigore di Kean, poi tutti dietro già nel primo tempo e nel secondo, appena l’Udinese ha alzato il ritmo, è passata e ha portato a casa la vittoria. Fisicamente la Fiorentina ha ceduto. Non è più brillante, non ha più il passo leggero di un mese fa, ha perso consistenza sul piano atletico.

[...] La Fiorentina di questi tempi, in queste condizioni, non regge quattro attaccanti come continua a schierarli Palladino. Anche se Sottil, Colpani e Beltran danno una mano nella fase difensiva, non ne hanno le caratteristiche adatte, è un lavoro forzato. Questa squadra rendeva al massimo quando l’esterno sinistro era Bove, un centrocampista vero, dinamico, tatticamente intelligente e ieri festeggiato al ritorno nel suo stadio. [...] Non c’è un altro Bove, lo sappiamo, ma uno come Mandragora oggi potrebbe essere di grande aiuto proprio per ritrovare l’equilibrio".