COR. SPORT, Mercato: da Man al mediano. Il punto

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo l'acquisto di Folorunsho la Fiorentina è alla ricerca di un altro centrocampista da regalare a Raffaele Palladino. Nei giorni scorsi i viola si sono messi in contatto con il PSG per Cher Ndour, centrocampista classe 2004 in prestito al Besiktas. Le due società non hanno trovato l'accordo per cifre e formule e allora, come riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport-Stadio, Pradè e Goretti stanno varie alternative al mediano scuola Atalanta. I dirigenti gigliati potrebbero riprendere i contatti con l'Empoli per Fazzini. Gli azzurri potrebbero lasciar partire il trequartista toscano in prestito con obbligo di riscatto per una cifra inferiore ai 15 milioni di Euro. C'è poi la suggestione Niccolò Fagioli, in scadenza nel 2028 e in uscita dalla Juventus, e il genoano Morten Frendrup. Per il centrocampista azzurro i bianconeri chiedono 20 milioni, mentre per il danese i rossoblu addirittura 30.

Spostandosi in difesa, il nome caldo rimane quello di Pablo Marì. Palladino avrebbe espressamente chiesto il centrale spagnolo visto che lo ha allenato a Monza e lo conosce molto bene. La Fiorentina punta sulla volontà del giocatore di lasciare il club brianzolo ed è disposta a pagare i 3 milioni richiesti da Galliani. Ancora però non è arrivata la fumata bianca. Per l'attacco Dennis Man rimane un obiettivo anche se i viola non vorrebbero spendere 15 milioni come milioni come da richiesta del Parma. Con i gigliati fermi su un'offerta da 8-10 milioni la trattativa si potrà sbloccare solo in assenza di obiettivi alternativi. Infine il capitolo uscite: L'Empoli fa sul serio per Kouame che sembrerebbe disposto a trasferirsi in azzurro. La proposta dei toscani sta attirando il centravanti ivoriano più di quella del Torino. Nei prossimi giorni ci saranno aggiornamenti.