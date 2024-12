COR.SPORT, Match point per finire nelle prime otto

FirenzeViola.it

Un punto per qualificarsi senza curarsi di quello che fanno le avversarie e tre per essere sicura del secondo posto mantenendo il vantaggio nella differenza reti su Legia Varsavia e Lugano ed evitare il Chelsea (almeno) fino alla finale. Questo, scrive il Corriere dello Sport-Stadio, il piano della Fiorentina, che a Guimaraes contro il Vitoria ha il match point per chiudere il maxi girone di Conference League tra le prime otto ed evitare perciò il turno playoff.