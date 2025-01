COR. SPORT, Irriconoscibili. C'è un'immagine eloquente

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2025

Il giornalista Alberto Polverosi esamina sul Corriere dello Sport - Stadio l’1-1 ottenuto dalla Fiorentina, ieri, contro il Torino: "A un certo punto ci siamo chiesti se fosse davvero la Fiorentina la squadra con un uomo in più. Nel secondo tempo, a noi sembrava il Torino. […] La grande risposta non c’è stata, anzi, non c’è stata proprio la risposta, ma solo la conferma di una situazione che prende i contorni di una crisi. […] Quello che sta succedendo a questa squadra da un po’ di tempo a questa parte deve far riflettere, anzi, deve preoccupare. La Fiorentina è irriconoscibile. […] C’è un’immagine eloquente intorno al 40' del primo tempo, quando la Fiorentina è già sull’1-0 ed ha già il vantaggio di un uomo: Adli ha la palla a metà campo e si ferma, guarda, osserva, scruta, da fermo. Gestisce.

Ma la partita va chiusa. Comincia in quell’istante la paura. […] Tutti devono dare di più, a cominciare dall’allenatore che deve farsi sentire se è vero che in settimana vede la squadra allenarsi bene per perdersi poi in partita. Ma soprattutto deve farsi sentire Commisso. Non c’è tempo da perdere, questo è il momento di chi comanda".