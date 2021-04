COR. SPORT, Commisso in campo per l'unità

Il Corriere dello Sport, stamani in edicola, ribadisce come, nella serata di giovedì, il presidente Rocco Commisso sia "sceso in campo" telefonando alla squadra per incitare tutti, come il primo dei tifosi. E' stata ribadita soprattutto l'unità di una famiglia quale è la Fiorentina, ricordando che è in momenti come questi che si deve fare la differenza. Nelle dieci gare che restano - ha continuato Commisso - servirà attenzione e massimo rendimento, per poi concentrarsi sul progetto sportivo della Viola che verrà.