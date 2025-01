COR.FIO., Svolta tattica: ora Palladino pensa al 4-3-2-1

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2025

Palladino cerca la svolta a partire dalla gara di domenica con la Lazio, scrive stamani Il Corriere Fiorentino: per riuscirci il tecnico sta pensando a qualche (piccolo) cambiamento. In difesa per esempio non ci sarebbe da sorprendersi se Pongracic avesse finalmente un’occasione. Anche perché Comuzzo ha mostrato qualche comprensibile segno di stanchezza e lo stesso Ranieri, rispetto al periodo d’oro, è parso abbastanza in calo. Resta in dubbio anche la presenza di Cataldi che ieri non ha preso parte alla partitella che i suoi compagni hanno disputato contro l’Under 18.

Il centrocampista sta meglio, è tornato parzialmente in gruppo, e spera di poter rientrare (almeno) tra i convocati. Possibile anche un piccolo accorgimento tattico, con l’arretramento di Folorunsho a centrocampo, l’esclusione di uno dei trequartisti (Colpani?) e il passaggio al 4-3-2-1. Difficile ma forse non impossibile.