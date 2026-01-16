Harrison-Fiorentina, è fatta. Ma al Viola Park avevano l'alternativa: ecco il nome

vedi letture

Il negoziato tra la Fiorentina e il Leeds United per il trasferimento di Jack Harrison a Firenze si è concluso positivamente. Come riporta il Corriere dello Sport - Stadio oggi in edicola, le parti hanno lavorato incessantemente per limare le distanze, l’affare era già ben impostato e alla fine Paratici e Goretti sono riusciti a definire entro ieri sera l’operazione con diritto di riscatto intorno ai 7 milioni. Il giocatore sarà in giornata a Firenze.

Al Viola Park - riporta il quotidiano - avevano tenuto aperte fino all’ultimo altre piste, come quella che porta a Daniel Maldini dell'Atalanta. Il classe 2001 è in uscita dai nerazzurri, il ds Goretti ne ha parlato con il suo procuratore nell'ambito della trattativa per Brescianini ma alla fine la scelta è ricaduta su Harrison.