Harrison: "Entusiasta di essere alla Fiorentina. Prometto che darò il massimo"

vedi letture

Il neo acquisto della Fiorentina, Jack Harrison, ha rilasciato un'intervista al sito ufficiale viola: "Sono entusiasta di iniziare e ho conosciuto un paio compagni anche se in questi giorni sono stato impegnato con le viste mediche - Il Viola Park è un posto bellissimo, non vedo l'ora di allenarmi e partire con questa nuova avventura. Questa è un'esperienza nuova per me, ma ho la mente sempre aperta e sono emozionato di essere qui. Firenze? Ancora non l'ho visitata, se qualcuno ha qualche suggerimento sono pronto ad ascoltare. Vanoli? Solo brevi interiazioni per ora, mi sembra davvero una brava persona.

Qui sono stati tutti gentili, accoglienti e disponibili. Commisso? Ho sentito belle cose sulla famiglia Commisso e quanto amano la Fiorentina dispiace per la sua scomparsa e faccio le mie condoglianze alla famiglia, so che hanno fatto tanto per Firenze e per la Fiorentina e sono contento di farne parte. Voglio onorare il suo nome. Prometto a tutti i tifosi viola che darò il massimo per questa maglia, per tornare a vincere e risalire la classifica e che lavorerò sull'italiano".