HARRISON (ALL. TNS), Viola top-team ma saremo squadra

Fonte: dalla sala stampa dell'Artemio Franchi - Andrea Giannattasio

Alla vigilia della sfida di Conference League contro la Fiorentina, il tecnico dei New Saints Craig Harrison ha preso la parola dalla sala stampa dello stadio Artemio Franchi per introdurre i temi della sfida contro i viola: "Sappiamo bene che siamo davanti a una squadra con una grande storia e un gran valore tecnico. Ci sono giocatori imporanti che militano nelle proprie Nazionali. Noi portiamo entusiasmo e compattezza, cercheremo di giocare uniti e da squadra. La Fiorentina ha un tasso tecnico superiore al nostro, lo sappiamo, ma cercheremo di dare il massimo".

Giocherete anche domani con il 4-3-3?

"Non vi darò vantaggi parlando di tattica... sono certo però che la Fiorentina ci avrà studiato. Il possesso palla sicuramente premierà la Fiorentina quindi noi dovremo cercare di essere ordinati. Noi abbiamo preparato un piano di gioco che cercheremo di mettere in campo".

Che sensazioni ha per la partita di domani?

"Sono molto positive: stiamo vivendo una bella esperienza, per noi venire qui è una giornata storica. E' la prima volta dopo 24 anni che riusciamo ad accedere una fase a gruppi di un torneo europeo. Già essere qui è un grandissimo traguardo ma conosciamo la grandezza di una squadra come la Fiorentina ma noi vogliamo passare il turno, anche "sgattaiolando" dal buco della porta. Dobbiamo fare almeno 7-8 punti per arrivare agli spareggi".

Come ha preparato i suoi giocatori per un match così importante?

"Due settimane fa ero qui a vedere la sfida con la Lazio e quindi mi sono visto i viola dal vivo. Poi abbiamo parlato con Roberts del Como, che conosceva bene la squadra. Abbiamo fatto un'analisi dettagliata dei nostri avversari, anche se sappiamo che i livelli tecnici tra noi e loro sono ben diversi. Ma noi non siamo venuti qui in gita: siamo professionisti e vogliamo ottenere un bel risultato".

Quanto vale per lei questa partita?

"Io sono cresciuto seguendo il calcio italiano. Sono stato compagno di Gascoigne che ho seguito anche alla Lazio: per me domani sarà una partita molto importante che mi godrò fino alla fine. Per me la Fiorentina è Batistuta, Rui Costa... grandi campioni".

La vostra sfida conta tanto per il calcio gallese?

"Sì perché ci permetterà di accumulare punti nel nostro ranking, che ci permetterà di aumentare il numero di squadre gallesi in Europa: noi siamo orgogliosi di rappresentare la Premier League gallese in questa competizione. il livello delle partite nel nostro Paese sta crescendo".

Secondo lei la Premier gallese potrà avvicinarsi a campionati medio-piccoli in Europa?

"Se lo sapessi lavorerei in Federazione... di sicuro vincere aiuta a migliorare tutto il movimento gallese. La pressione non è solo su di noi ma su tutti. Adesso conta fare più punti possibili".