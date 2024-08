HARDER, Da oggi sarà aggregato alla prima squadra

Fonte: a cura di Dimitri Conti

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

In attesa dei rinforzi in arrivo dal mercato, Raffaele Palladino da oggi potrà contare su un nuovo centrocampista: secondo quanto appreso da Firenzeviola.it, si tratta di Jonas Harder, mediano classe 2005 fino allo scorso anno nella Primavera di Daniele Galloppa che, ultimate le vacanze estive post Europeo Under-19 (dove con l'Italia del ct Corradi ha raggiunto le semifinali), nelle prossime ore verrà aggregato alla prima squadra, in attesa di trovare una collocazione sul mercato.

Per il giocatore - italiano con passaporto tedesco in virtù delle origini di Amburgo del padre - nella passata stagione 30 presenze e 4 gol tra campionato e Coppa Italia.