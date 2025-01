GUDMUNDSSON, Si è allenato a parte al Viola Park

Fonte: Andrea Giannattasio

La Fiorentina, dopo il giorno di riposo concesso da Raffaele Palladino ai suoi ragazzi, è tornata oggi, alle 14:30, ad allenarsi al Viola Park in vista della sfida contro il Monza di lunedì sera. Tanta attesa per capire le condizioni di Albert Gudmundsson dopo il problema alla caviglia raccontato dal tecnico campano nel post partita di Fiorentina-Napoli che ne ha impedito l'ingresso in campo nella ripresa. L'islandese, come appreso dalla nostra redazione, si è allenato a parte e non insieme al gruppo viola. Le sue condizioni verranno valutate nei prossimi giorni. Regolarmente in campo insieme alla squadra invece danilo Cataldi.