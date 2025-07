Dagli inviati Gudmundsson e l'obiettivo prevenzione dagli infortuni: l'islandese lavora in modo specifico

Secondo giorno di lavoro per la Fiorentina nel ritiro che la vede protagonista in Inghilterra. Stefano Pioli e i suoi, come mostrato dal video e dalle immagini in calce all'articolo, continuano la preparazione in vista dei tre impegni amichevoli che li vedranno impegnati: domenica 3 agosto alle 16:00 contro il Leicester, martedì 5 agosto alle 20:45 contro il Nottingham Forest, sabato 9 agosto alle 13:45 contro il Manchester United.

Oltre a Rolando Mandragora (QUI le immagini), continua a lavorare a parte anche Albert Gudmundsson. Secondo quanto appreso dalla redazione di FirenzeViola, l'islandese, già assente nelle amichevoli contro Grosseto e Carrarese, sta svolgendo un lavoro specifico finalizzato all'ottenimento di una forma adeguata per il lavoro con il resto dei compagni. Dal momento che negli anni scorsi il giocatore ha spesso avuto problemi a livello muscolare durante la preparazione, la Fiorentina ha studiato per lui un programma specifico.