GUARDIAN, Top calciatori del 2021: c'è Vlahovic

Le straordinarie prestazioni avute negli ultimi dodici mesi fanno finire Dusan Vlahovic in un'altra classifica internazionale: questa volta si tratta di una delle consuete graduatorie di fine anno del Guardian. In questa classifica lo storico quotidiano britannico ha raccolto 100 giocatori dell'anno 2021, mettendo al primo posto l'attaccante del Bayern Monaco Robert Lewandowski ed al secondo Lionel Messi, riscrivendo così l'ordine rispetto al Pallone d'Oro. Scorrendo i nomi dei campioni in classifica, al 57esimo posto troviamo Vlahovic, attaccante della Fiorentina capace di segnare 33 gol in Italia nell'anno solare che si sta per concludere, oltre a quelli segnati con la nazionale serba.

Una posizione prestigiosa anche se non di primo piano in una classifica che vede l'ex Fiorentina Mohamed Salah al terzo posto; l'unico italiano nella top-10 è Jorginho, mentre Cristiano Ronaldo è ottavo. Se Romelu Lukaku è undicesimo, nei primi venti figurano solo due azzurri: dodicesimo Gianluigi Donnarumma e diciassettesimo Federico Chiesa, dietro anche a Bruno Fernandes e ad Harry Kane. Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini sono anche dietro a Pedri, ventiduesimo e ventiquattresimo, mentre Nicolò Barella è di una sola posizione davanti a Masoun Mount: ventiseiesimo, mentre Lautaro Martinez è trentesimo.