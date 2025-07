Grosseto-Fiorentina nel ricordo di Celeste Pin: viola col lutto al braccio

A Firenze sono giorni di lutto per la scomparsa di Celeste Pin, ex calciatore della Fiorentina morto martedì scorso all'età di 64 anni. Il Corriere Fiorentino dedica un'ampia pagina alla vicenda, scrivendo che la Procura di Firenze ha aperto un fascicolo, senza indagati, per omicidio colposo per la morte di Celeste Pin, l’ex difensore della Fiorentina trovato privo di vita martedì nella sua abitazione sulle colline di Careggi. Un atto disposto dalla pm Silvia Zannini per svolgere una serie di accertamenti, al fine di fugare completamente i pochi dubbi sulle cause del decesso.

In base a una prima ricostruzione Pin, infatti, si sarebbe tolto la vita. Non sono stati trovati biglietti che spiegherebbero i motivi del gesto. Le indagini svolte dagli investigatori della squadra mobile già nelle prime ore successive al ritrovamento del cadavere, hanno escluso anche l’eventuale intervento di altre persone: la serratura della porta non è stata forzata, l’abitazione non è stata trovata in disordine.

Scrive il Corriere: a dare l’allarme, un parente che non riusciva a contattarlo al telefono. Le indagini sono partite con i rilievi della scientifica poi sono stati ascoltati parenti e amici per ricostruire le sue ultime ore. La procura disporrà ulteriori accertamenti. In attesa di conoscere la data dei funerali, i viola lo omaggeranno anche stasera, durante l’amichevole in programma allo stadio Zecchini di Grosseto: la squadra infatti scenderà in campo con il lutto al braccio e, quasi certamente osserverà anche un minuto di silenzio.