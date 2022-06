GOLLINI, Adesso c'è pure il Napoli. E su Vicario...

Il Napoli, per la porta, piomba su un obiettivo di mercato della Fiorentina: al momento De Laurentiis sembra indirizzato verso una mini rivoluzione che coinvolgerebbe anche il ruolo del portiere. Intriga la possibilità di arrivare a Gollini in prestito fissando un riscatto in base a rendimento, presenze e risultati. L'alternativa è Guglielmo Vicario, attualmente di proprietà del Cagliari ma che l'Empoli può riscattare per 10 milioni. Quando sarà nota la volontà dei toscani, sarà più semplice delineare il futuro del portiere friulano. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.

