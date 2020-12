GIUNTOLI, Milik vuole andare a giocare a gennaio

Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, prima della sfida contro la Lazio è intervenuto al microfono di Sky Sport parlando anche di Milik: ""Il mercato è un punto di domanda per tutti. Noi crediamo che l'attaccante faccia comodo a tante squadre, siamo convinti che troveremo la soluzione. Credo che voglia andare a giocare per essere pronto per l'Europeo, questa è la sua volontà. Che succederà in questo mercato di gennaio? Spero un paio di uscite e basta, credo che in entrata non faremo niente. Siamo contenti della rosa che è completa. Milik e Llorente? Può darsi".