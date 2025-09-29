Giovanni Galli categorico: "La Fiorentina è in un buco nero d'identità"

Giovanni Galli categorico: "La Fiorentina è in un buco nero d'identità"
L'ex portiere della Fiorentina, Giovanni Galli, ha parlato del momento attuale in casa viola: "In questo momento è in un buco nero d'identità, non riesce a capire cosa vuole l'allenatore. La squadra viaggia sotto tono, fisicamente è un po' indietro. Adesso c'è la Conference e la possibilità di avvicinarsi alla sfida con la Roma con un risultato positivo".
 