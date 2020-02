GIANI, Stadio? Mi fido di Nardella: sono tranquillo

A margine di un incontro con i sindaci di centro sinistra avvenuto oggi al Teatro del Sale, il prossimo candidato alle elezioni regionali Eugenio Giani ha parlato ai media presenti - tra cui FirenzeViola.it - anche del futuro nuovo stadio della Fiorentina: "Ho vissuto per 10 anni la questione stadio da assessore. E ho imparato che delle questioni di Fiorentina deve parlare solo il sindaco di Firenze. Perché il materiale che rappresenta la Fiorentina è Firenze: ci sono dei livelli di intesa che io, pur avendo un ruolo importante, non posso né devo sapere. Fa parte del rapporto del Sindaco con chi guida la Fiorentina. Mi fido di Dario Nardella e vi dico che sta facendo bene. Sono tranquillo per come Nardella sta gestendo questo percorso".