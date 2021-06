GATTUSO, Riservatezza sull'addio: oggi l'intesa

La Fiorentina e Gennaro Gattuso oggi si saluteranno con la risoluzione del contratto che non era ancora nemmeno depositato in attesa del 1° luglio, primo giorno utile per farlo. Un'uscita di scena consensuale e accompagnata da alcune clausole di riservatezza che costringeranno le parti a non spiegare quanto accaduto. La Fiorentina, dopo una conference call avvenuta ieri notte tra i dirigenti e il presidente Commisso, da oggi inizierà a valutare le ipotesi per la panchina. Primo nome in lista Rudi Garcia, senza scordarsi di Claudio Ranieri e Daniele De Rossi.