Dagli inviati Gasperini sulla Fiorentina: "Può vincere la Conference. Palladino, gran lavoro"

Dalla quinta edizione di "Inside the Sport", premio nato da una coinvolgente idea di Michele Cutolo e Gianfranco Coppola, ha parlato l'allenatore dell'Atalanta Gian Piero Gasperini. Queste le sue parole raccolte da FirenzeViola.it all'evento che si sta svolgendo a Coverciano: "Il pareggio di ieri non è soddisfacente però l'Atalanta deve battagliare fino all'ultimo perché i grandi risultati si ottengono alla fine. Fare la Champions è un qualcosa che ci siamo costruiti in questi anni e dobbiamo difendere. Vedendo anche quello che provano a fare gli altri è la dimostrazione di quanto sia difficile".

C'è anche la Roma... "Speravo che rallentasse un po' (ride, ndr), invece non è stato così. Tra 15 giorni ci giocheremo contro a Bergamo e sarà uno scontro decisivo".

Napoli con mezzo scudetto in tasca? "Se dicessi così loro farebbero tutti gli scongiuri del caso. Però sono stati straordinari, hanno un vantaggio di 3 punti con un calendario favorevole. Il Napoli è sicuramente favorito".

La Fiorentina scende in campo giovedì... "Io faccio sempre un in bocca al lupo a Raffaele Palladino, in qualunque partita. Sta facendo un grande lavoro, a Firenze sono tutti felici, come a Bologna, Lazio e Roma. L'Inter un po' meno, sta avendo qualche difficoltò. I nerazzurri, compresi noi, devono rialzare un po' la testa".

L'Inter ha due gare decisive in Champions... "Sarà uno scontro straordinario. Il Barcellona lo abbiamo incontrato in Champions e sono una squadra di giovani meravigliosa. Non giocano nel loro stadio, l'Inter ha tutte la armi per poter raggiungere la finale. Ha qualcosa in più".

C'è una squadra che l'ha sorpresa? "Quello che ha fatto la Roma è straordinario, ha una media scudetto. Ranieri è stato straordinario. La Serie A è un campionato meraviglioso, e allo stesso tempo difficile. Noi siamo stati nella corsa scudetto fino alla gara con l'Inter dove abbiamo perso in casa. Poi ci siamo ripresi".

Ha più possibilità l'Inter in Champions o la Fiorentina in Conference? "La Champions è difficile, è una competizione fatta di episodi. La Fiorentina ha una grande chance, è già arrivata in finale. Quest'anno può vincerla".