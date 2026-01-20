Dagli inviati Galloppa: "Prestazione ok, peccato non aver vinto per Rocco. Vi spiego il suo insegnamento"

L'allenatore della Fiorentina Primavera, Daniele Galloppa, ha commentato la sconfitta per 2-1 subita a Parma: "Purtroppo continuiamo a prendere gol alla prima occasione ed è un peccato. Però faccio i complimenti ai ragazzi perché hanno dato tutto, in queste condizioni non era facile, e ci dispiace molto perché volevamo fare un regalo a Rocco Commisso che non c'è più e che teneva tanto al settore giovanile".

Piano di gioco prevedeva il lancio lungo? Avevamo creato un falso rombo che doveva aprirsi per cercare di creare superiorità e poi c'era anche il lancio lungo e lo abbiamo fatto benissimo"

Cosa porta Jallow in più? "Jallow è un ragazzo che ha grande strappo e profondità, a volte lo fa in modo strepitoso ma se c'è meno spazio fa fatica e sta cercando di migliorarsi in quello"

Aneddoto su Rocco Commisso? "Ho tanti ricordi e l'insegnamento che ci lascia e che ho detto anche ai ragazzi è che non importa quello che fai ma quello che sei, lui è partito dal nulla ed ha fatto tanto restando anche in questo mondo molto umano. Questo è l'insegnamento che ha dato a me e che porto nel cuore".