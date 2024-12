GALLOPPA, Complimenti ai ragazzi. Rubino e Harder...

Fonte: Dall'inviato al Viola Park Andrea Giannattasio

Il tecnico della Fiorentina Primavera Daniele Galloppa ha così commentato la vittoria ottenuta dai viola sulla Lazio: "Provo molto soddisfazione e devo fare i complimenti ai ragazzi perché volevamo tornare primi e ci siamo riusciti, c'era lo stimolo grande contro una squadra scorbutica perciò è stata una partita anche sporca. Nel primo tempo però ogni volta che riuscivamo a pulire un po' la giocata, si riusciva a creare l'occasione perciò è stata una partita di livello. A segno le punte? Quando fanno gol le punte si vince perciò siamo contenti, hanno fatto un gol a testa i tre davanti, continuiamo così"

Col Sassuolo sarà una rivincita della Supercoppa? "Sarà uno scontro al vertice, tosto e difficile. Ma non è una rivincita della Supercoppa perché lì non abbiamo fatto la nostra miglior partita mentre dobbiamo farla domenica per proseguire il nostro percorso"

Che periodo è per Rubino tra Primavera e prima squadra? Tommaso in questi due mesi ha avuto alti e bassi anche dal punto di vista emotivo. Ha esordito in A e in Conference ed ora è tornato in Primavera da due settimane, domani ritorna con i grandi, ma io lo stimolo nella maniera giusta per fargli capire che deve passare dalle prestazioni con noi, ma è dentro ed ha la testa giusta".

Andranno altri in Prima squadra giovedì? "Penso anche Harder, se esordirà un altro dei nostri saremo contenti".

Di sicuro esordirà Martinelli, sorprese a parte: "Tommaso l'ho visto prima e gli ho dato un abbraccio per la partita. Lo vedo maturato e più uomo".