Funaro: "Con Commisso incontro positivo, lavoriamo insieme. Parlato di lavori stadio e convenzione"

(ANSA) - FIRENZE, 04 APR - "Abbiamo parlato di tante questioni, anche in maniera molto generale", il tutto "ribadendo la volontà di continuare a lavorare insieme, per cui devo dire è stato un incontro piacevole e positivo". Lo ha affermato Sara Funaro, sindaca di Firenze, commentando l'incontro di oggi col patron della Fiorentina Rocco Commisso al Viola Park. "Continueremo a incontrarci come in questi mesi abbiamo fatto

con il direttore Ferrari e con la Fiorentina", ha aggiunto, parlando a margine di un convegno di Aidda. Funaro non incontrava Commisso a Firenze da ottobre.

"Ovviamente questo è un primo incontro dopo tutti questi mesi - ha spiegato - e ci siamo aggiornati rispetto a tutta una serie di cose che stiamo facendo dai lavori che sono in corso, l'avanzamento di stato del cantiere" dello stadio Franchi, e "abbiamo ribadito la volontà di collaborare; abbiamo ragionato

anche del prossimo accordo modificativo" della convenzione per l'utilizzo dello stadio, "che è quello che bisognerà firmare per la prossima stagione".

Quindi, ha concluso la sindaca, "io l'ho detto fin dall'inizio e oggi lo voglio ribadire: l'obiettivo è un obiettivo comune che è quello di terminare i lavori allo

stadio Franchi, di avere uno stadio rimodernato per tutti i nostri cittadini, per la città, per la Fiorentina e per i tifosi, e quando ci sono gli obiettivi comuni bisogna andare verso questa strada". (ANSA).