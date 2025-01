FRANCHI, Prima del match 1' di silenzio e striscione per Agroppi

Fonte: dal Franchi, Giacomo Galassi

Momenti emozionanti prima del fischio d'inizio della partita tra Fiorentina e Napoli. Al Franchi si ricorda Aldo Agroppi, storico ex allenatore tra le altre dei viola a cui era legato in maniera indissolubile: gli oltre 20mila di Firenze si sono raccolti in un minuto di silenzio mentre dalla Curva è spuntato uno striscione con su scritto: "Ciao Aldo", firmato Curva Fiesole.