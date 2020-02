FRANCHI, Opzione restyling ok ma serve...

Tra le opzioni elencate da Rocco Commisso nel comunicato in cui spiega tutti i dubbi della società sul bando relativo all'acquisto dell'area Mercafir, c'è anche quella di non fare lo stadio nuovo. L'opzione in realtà potrebbe voler significare rivalutare Campo di Marte e un restyling del Franchi che possa andare bene alla Sovrintendenza. Pessina da parte sua ha sempre detto di valutare nuovi eventuali progetti che non prevedessero abbattimento delle curve. Certo è che il semplice restauro del Franchi non sarebbe sufficiente a far aumentare i ricavi, ma servirebbe costruire hotel, ristoranti e negozi intorno. Per questo la proprietà cerca di capire se è possibile operare e acquisire (in concessione) terreni nell'area intorno al Franchi stesso. Commisso nella conferenza stampa di qualche tempo fa aveva lasciato trapelare una simile idea, prendendo in considerazione i campi che ora sono dell'Affrico e del Baseball. Il progetto di restyling insomma sarebbe di più ampio raggio rispetto allo stadio, all'interno del quale sarebbe difficile prevedere attività commerciali e turistiche.