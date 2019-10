FRANCHI, La Maratona e la Fiesole soldout domenica

Curva Fiesole e Maratona sold out in vista del match di domenica alle ore 12:30 contro l'Udinese. Come comunicato dalla società viola, allo stadio Franchi sono già andati a ruba i biglietti per i due settori in questione e restano in vendita solo quelli per la Curva Ferrovia e per la Tribuna coperta. Molto probabile, dunque, che anche per il match contro i friulani ci sia il pubblico delle grandi occasioni, con una presenza totale che potrebbe superare i 35.000 spettatori. Ecco il tweet dei viola, che invita i tifosi che ancora non hanno acquistato il biglietto per il match di domenica a recarsi presso le biglietterie ufficiali:

Fiesole e Maratona Sold Out!

Domenica sarai anche tu dei nostri?



Fiesole and Maratona both sold out! Are you coming to the Franchi for #FiorentinaUdinese?



