FRANCHI, Funaro chiama Ferrari: fissato un incontro

In attesa dell'udienza in programma domani in merito al ricorso della Fiorentina sui lavori di restyling dell'impianto dell'Artemio Franchi, come raccolto da Firenzeviola.it c'è stato un contatto telefonico tra la neo-sindaca eletta Sara Funaro e il direttore generale gigliato Alessandro Ferrari. La sindaca ha chiamato il dg e fissato un incontro che dovrebbe avvenire venerdì o comunque entro il fine settimana nel tentativo di trovare una soluzione e delle risposte alle domande della società viola.