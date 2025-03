Franchi, anche mezza Maratona sarà coperta entro il 2026

Non solo la Curva Fiesole, anche parte, metà per la precisione, della Maratona sarà completata con il termine di questo primo lotto di lavori, ovvero entro il 2026. Lo ha precisato ieri la Sindaca di Firenze Sara Funaro (QUI le sue parole). Leggendo i documenti si apprende inoltre che anche la sezione di Tribuna più vicina alla Curva Fiesole, già oggetto di lavori, sarà pronta per il 2026. Fondamentalmente, stando al progetto, due grandi strutture simmetriche proteggeranno il Franchi arrivando fino alla Torre di Maratona.

La zona sottostante quest'ultima invece sarà sovrastata da una copertura trasparente. Entro la fine del 2026, dunque, sarà completata la cosiddetta "copertura nord". Per quanto riguarda l'illuminazione verranno tolti i riflettori dietro la Curva Fiesole con l'inserimento di fari prima provvisori e poi installati nella nuova copertura. I costi per le modifiche al cronoprogramma, alla progettazione e ai servizi di direzione lavori, necessari per consentire alla Fiorentina di rimanere al Franchi per la durata dei lavori, ammontano a oltre 1,8 milioni. A riportarlo è il Corriere Fiorentino.