FOTO-VIDEO FV, Oggi si è sposato il Cholito Simeone

Giornata di festeggiamenti in casa Simeone. Alla Chiesa di San Salvatore al Monte si è infatti sposato l’ex attaccante viola, oggi all’Hellas Verona, Giovanni Simeone con la fiorentina Giulia Coppini. Il classe ’95, in elegante tenuta blu, è arrivato assieme alla mamma Carol e i due fratelli minori; c’era ovviamente anche il padre, allenatore dell’Atletico Madrid, Diego Simeone con la sorella procuratrice Natalia e la seconda moglie Carla nonché i compagni di squadra Federico Ceccherini e Fabio Depaoli, Marco Davide Faraoni e l'allenatore Igor Tudor. Per ultima è arrivata la sposa, Giulia, con una spider rossa guidata dal padre. La coppia si era già sposata civilmente in Spagna un anno fa ad Ibiza ma per via del COVID ha rimandato i festeggiamenti con amici e parenti nella giornata di oggi.

Queste le foto e i video di FirenzeViola.it con l’ingresso degli sposi: