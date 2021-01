FOTO-VIDEO FV, Duncan lascia il Centro Sportivo

Ormai il trasferimento di Alfred Duncan al Cagliari (QUI i dettagli e le motivazioni dell'addio svelate da FV) è in dirittura d'arrivo, tanto che il centrocampista ghanese, come testimoniato dalle immagini di Firenzeviola.it, ha appena lasciato il Centro Sportivo della Fiorentina, e non prenderà parte all'allenamento di oggi. Ancora dentro la struttura, invece, il suo procuratore. Ecco l'uscita di Duncan nel video e nella foto di FirenzeViola.