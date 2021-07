FOTO, Quarta in bolla a Firenze: già lavora al Cs

Lucas Martinez Quarta è tornato a Firenze ed ha ricominciato a lavorare in piscina. Il giocatore è reduce, come German Pezzella e Nico Gonzalez, dalla conquista della Coppa America ed ora è pronto ad affrontare la nuova stagione con la Fiorentina. Il 3 infatti si aggregherà al gruppo di rientro da Moena (dopo un paio di giorni liberi): Come appreso da Firenzeviola però il giocatore, che ha ripreso proprio oggi a lavorare al centro sportivo viola, è in bolla per 7 giorni come richiesto dalle norme anti-Covid per chi rientra dall'estero. Potrà solo spostarsi da casa al centro sportivo appunto; la stessa procedura verrà seguita dagli altri sudamericani (oltre a Pezzella e Gonzalez quindi anche Erick Pulgar) che rientreranno a Firenze nei prossimi giorni e, dopo un periodo di isolamento, si uniranno alla squadra.