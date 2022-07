FOTO, Jovic in campo per la seduta pomeridiana

Dopo le visite di ieri verso ora di pranzo alla clinica Fanfani (QUI),e la firma sul contratto, Luka Jovic scende finalmente in campo per la seduta di allenamenti pomeridiana della Fiorentina a Coverciano. Il nuovo attaccante di mister Italiano è alla prima esperienza in Italia, e dovrà contendersi il posto da titolare con Arthur Cabral, che cercherà di giustificare la spesa fatta per lui a gennaio. Di seguito le foto dal profilo ufficiale della società viola: