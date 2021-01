FOTO FV, Il graffio su M. Quarta di Lukaku al 119'

Una foto che testimonia il contatto tra Lucas Martinez Quarta e Romelu Lukaku in occasione del gol che al 119esimo di Fiorentina-Inter ha deciso la sfida di Coppa Italia in programma questo pomeriggio al Franchi. Come mostra l'immagine raccolta da FirenzeViola.it, nel tentativo di liberarsi dalla marcatura del difensore argentino, l'attaccante nerazzurro ha graffiato sul collo Martinez Quarta, limitando poi la sua marcatura in occasione della rete del 2-1. Un episodio non valutato come decisivo da parte dell'arbitro Massa (autore di una prova particolarmente negativa oggi) e del suo staff arbitrale, che hanno sorvolato sul contatto, dopo aver usato due volte il Var nel corso della gara per altri episodi.