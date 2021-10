FOTO FV, I trofei regalati da Vlahovic all'FK Altina

Il mestiere di Dusan Vlahovic, sin quando era ragazzino, è sempre stato quello di fare gol. Lo sanno bene anche nel quartiere Zemun, all'FK Altina, piccola realtà periferica della capitale Belgrado che non potevamo non visitare nel nostro breve soggiorno serbo, visto che è lì che DV9 ha segnato gol per ben 9 anni, giocando nei verdi-blu dall'età di 5 anni fino a quella di 14. Un percorso che l'ha visto portare anche trofei in dote per la sua squadra, come ad esempio la coppa del secondo posto in un importantissimo torneo giovanile del 2010 disputato a Valencia, in Spagna, o ancora la Valencia Juvenil Cup dell'edizione successiva.

Nell'immagine in calce realizzata da Firenzeviola.it direttamente alla sede dell'Altina Zemun a Belgrado potete vedere i trofei esposti.