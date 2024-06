FOTO FV, Franchi: ruspa in azione su scale Fiesole

Fonte: D.M.

Continuano i lavori allo stadio Artemio Franchi che, come già raccontato ieri, vanno avanti nonostante la querelle riaperta tra Comune e società che invece ha chiesto ufficialmente di non far partire i lavori senza una adeguata copertura economica per il completamento. La società viola ha infatti inviato nel tardo pomeriggio di ieri l'email formale al Comune di Firenze dove viene fatto presente il proprio parere in merito all'opportunità di far sospendere i lavori di ristrutturazione allo stadio. La stessa era stata preannunciata anche dal direttore generale Alessandro Ferrari durante la conferenza stampa di martedì in cui aveva esposto i piani della società.

Oggi, come mostra l'immagine di Firenzeviola, la ruspa è entrata in azione sulle scale della curva Fiesole che furono aggiunte in occasione dei lavori di Italia '90. Dopo la Ferrovia e l'abbattimento del vecchio tabellone, ora tocca alla Fiesole, che sarà inagibile per la prossima stagione con i tifosi che saranno spostati nell'altra curva. Questi sono infatti i primi interventi propedeutici al lavoro che verrà fatto nei prossimi mesi.