FOTO FV, Ferrarini al bivio: cessione o ritiro viola?

In mattinata al centro sportivo della Fiorentina è passato Gabriele Ferrarini, il terzino destro che ha disputato l'ultimo campionato - il suo primo da professionista - in prestito alla Pistoiese. Ora c'è il neo promosso Vicenza che ha fatto più di un pensiero sul giocatore classe 2000 (scadenza 2023) e i media veneti lo danno vicino al club ma non sarà quella la destinazione anche se sempre di Veneto si dovrebbe trattare. Il giocatore infatti, secondo quanto raccolto da Firenzeviola.it, potrebbe andare al Venezia ma se l'operazione non dovesse concretizzarsi in settimana (cosa più che probabile) il terzino destro potrebbe andare in ritiro con la Fiorentina e da lì si valuterà il da farsi visto che il mercato non è entrato ancora nel vivo.