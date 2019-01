FOTO FV, Ecco l'hotel delle trattative. C'è Corvino

Ultime trenta ore circa di calciomercato, che si chiude domani alle ore 20. Tutto è pronto all'Hotel Da Vinci, nuova sede per questa prima sessione del 2019 (dal curioso colore viola), dove già ieri si è svolta la cena dei direttori sportivi, organizzata dall'Adise, e dove questa mattina si svolge il corso di aggiornamento sempre riservato ai dirigenti. In queste ultime ore l'hotel come ogni sessione di calciomercato si riempirà di addetti ai lavori. Tra questi anche il dg viola Pantaleo Corvino, che in questi minuti si sta scambiando saluti con tutti, compreso l'ex ds viola ora all'Udinese, Pradè. La Fiorentina tenta gli ultimi colpi in entrata (anche se il mercato potrebbe essere già chiuso in questo senso) e di sistemare qualche esubero in uscita (per Eysseric manca solo ufficialità mentre rimane l'incertezza su Thereau).