FOTO FV, Commisso e... "Rocco do it better"

Anche in questa seconda venuta fiorentina di Rocco Commisso, proprietario della Fiorentina, i tifosi viola non perdono tempo per scattarsi foto con il magnate italo-americano, apparso sempre molto disponibile a stare in mezzo ai fan della propria nuova squadra. Anche oggi non ha fatto eccezione, con una scena curiosa: un sostenitore viola si è presentato con una t-shirt speciale, a lui dedicata. "Rocco do it better", si può leggere, traducendo con "Rocco lo fa meglio". L'ennesima dimostrazione di passione. Eccola nella foto di FirenzeViola.it.