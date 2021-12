FOTO FV, Ag. Saponara al CS: prove di rinnovo?

Prove di rinnovo per Saponara? Al centro sportivo viola è infatti passato l'agente di Saponara e Dalle Mura, Luca Puccinelli, per fare il punto sui suoi assistiti. Il difensore è in prestito alla Cremonese ma non sta trovando spazio mentre l'esterno rivitalizzato da Italiano è in scadenza. Le buone prestazioni e il feeling con il tecnico e l'ambiente potrebbero dunque convincere i viola a rivedere la durata del contratto.