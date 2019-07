FOTO FV, Ag. Ranieri al CS: incontro con Pradè

Giocondo Martorelli, agente di Luca Ranieri, è arrivato da poco al centro sportivo Davide Astori. In agenda un incontro con il direttore sportivo della Fiorentina Daniele Pradè, per discutere del futuro del suo assistito nella prossima stagione, soprattutto dopo le parole dello stesso dirigente gigliato ieri in conferenza stampa sui 60 esuberi. Per il procuratore sarà comunque l'occasione di fare una chiacchierata generale con il neo ds viola.