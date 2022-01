FOTO, Fiesole contro DV9: "Sei un gobbo di m..."

Dopo i recenti rumors di mercato sul fronte Dusan Vlahovic, con l'attaccante sempre più vicino alla Juventus (le ultime notizie raccontano di un accordo molto vicino sulla base di 67 milioni più bonus per un totale di 70) non si è fatta attendere la presa di posizione del tifo organizzato. In particolare la Curva Fiesole in questi minuti ha affisso alle cancellate davanti alla Maratona dello stadio Franchi uno striscione dal testo inequivocabile: "Il rispetto non si conquista con i goal. Vlahovic gobbo di m...". Ecco l'immagine postata dalla pagina Facebook Fuori dal Coro: